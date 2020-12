De retour à la compétition après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière lors du Grand Prix de Sakhir au Bahreïn, Lewis Hamilton a pu terminer la saison de F1 cet après-midi à Abu Dhabi.

Devenu Champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, le Britannique a tenu à rendre hommage à la Fédération internationale qui a organisé de main de maître une nouvelle saison dans une période de grandes difficultés à cause de cette crise sanitaire. Hamilton remercie la F1 pour l’organisation de cette saison raccourcie.

« Il est difficile de dire quelle année est la plus dure car chacune te confronte à quelque chose de nouveau. Mais personnellement, ça a été parmi les plus difficiles, sinon la plus dure à cause de l’isolement… Ne pas être entouré de gens, renoncer à la vie normale… Je suis content qu’on ait pu courir, même si ces courses sont très exigeantes. C’est un grand accomplissement de la part de la F1 d’avoir organisé la reprise de cette saison (en pleine pandémie de nouveau coronavirus, ndlr) et d’avoir préservé, grâce à dieu, la santé et le bien être de tout le monde cette année. »