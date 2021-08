Le Grand Prix de Formule 1 du Japon qui devait se dérouler le 10 octobre prochain est annulé pour la deuxième fois de suite à cause de la crise du coronavirus.

Ce mercredi les organisateurs de cet événement comptant pour le championnat du monde de Formule 1 ont annoncé la nouvelle : « Après des discussions avec les autorités au Japon, la décision a été prise par le gouvernement japonais d’annuler la course cette saison à cause des difficultés liées à la pandémie qui perdure dans le pays. Nous travaillons à présent sur les détails du calendrier révisé » de la saison de Formule 1 et annoncera les détails finaux dans les prochaines semaines », précise l’organisateur du Championnat du monde de F1, la société américaine Formula One, dans un communiqué. Un nouveau coup pour le GP du Japon qui se court sur le circuit de Suzuka car en 2020 aussi, la pandémie avait contraint à annuler cette course.