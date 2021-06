Max Verstappen, pilote Red Bull s’est imposé sur circuit du Castellet lors du Grand Prix de France, comptant 7e manche de la saison de Formule 1 !

Après avoir décroché la pole position devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, le néerlandais, Max Verstappen s’impose devant le champion du monde en titre. Son coéquipier, Sergio Perez complète le podium tandis que la deuxième mercedes de Valtteri Bottas termine à la quatrième place. Avec cette victoire, le pilote numéro 1 de Red Bull, conforte sa place de leader au championnat du monde avec 12 points d’avance sur Hamilton avant le Grand Prix d’Autriche, la semaine prochaine. Pierre Gasly, premier français, termine 7e et Ocon, 14e. Grosse déception pour Ferrari qui ne marque pas de points ce weekend : Sainz, termine 11e et Leclerc 16e.