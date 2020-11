Pilote de l’écurie Williams, George Russell partira ce dimanche en fond de grille.

Le Britannique a appris une mauvaise nouvelle ce vendredi midi. Les commissaires de courses du Grand Prix de Turquie lui ont annoncé qu’il devrait partir du fond de grille lors de la grande course prévue dimanche. La cause : les organisateurs reprochent au pilote Williams d’avoir changé plusieurs éléments de son groupe de propulseur Mercedes et ainsi avoir enfreint une des règles de course. Un coup dur pour Russell qui connaît sa place sur la grille de départ avant même le début des qualifications ce samedi.