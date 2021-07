Devant les médias, le pilote néerlandais est revenu sur cette très belle opération et valide à 100% sa journée. « Bien sûr, c’était une excellente course. On s’est encore amélioré par rapport à la semaine dernière. En plus, j’ai vraiment aimé voir tous ces fans, ça nous avait tellement manqué. (Meilleure victoire cette année?) Oui je le pense. Je le pensais déjà la semaine dernière mais cette fois-ci c’est encore mieux. J’apprécie d’être leader mais je suis surtout concentré sur le reste de la saison. C’est tellement long, il y a encore tellement de points à distribuer, donc nous devons nous assurer chaque week-end que nous utilisons tout le potentiel de la voiture. Elle fonctionne particulièrement bien en Autriche mais nous devons maintenant être aussi compétitifs à Silverstone. » A confié le leader du championnat.