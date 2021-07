Nouvelle victoire pour le pilote de chez Red Bull, Max Verstappen ce dimanche lors du Grand Prix d’Autriche sur le circuit de Spielberg. Verstappen a été, une fois de plus impeccable et conserve sa belle avance au championnat du monde.

Sur la piste de son équipe les Red Bull, le Néerlandais a assuré une fois de plus la victoire à la maison en terminant devant le Finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes et le Britannique Lando Norris sur sa McLaren. Concurrent principal de Verstappen au championnat, Lewis Hamilton a perdu des points précieux en terminant au final, quatrième du jour. Les Ferrari, encore décevante avec une cinquième place pour Carlos Sainz Jr. et une 8e position pour le Monégasque Chrles Leclerc. Côté français, Pierre Gasly 9e et Esteban Ocon maudit avec un nouvel abandon en tout début de course. Au classement général, Max Verstappen domine toujours devant Lewis Hamilton.

Le classement général :

1. Max Verstappen (NED) 182 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 150

3. Sergio Pérez (MEX) 104

4. Lando Norris (GBR) 101

5. Valtteri Bottas (FIN) 92

6. Charles Leclerc (MON) 62

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 60

8. Daniel Ricciardo (AUS) 40

9. Pierre Gasly (FRA) 39

10. Sebastian Vettel (GER) 30