Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, le Covid-19 chamboule encore le bon déroulement des événements sportifs en 2021. Le calendrier des pilotes de Formule 1 est impacté puisque le report du Grand Prix d’Australie a été confirmé officiellement, décalant d’une semaine le début des hostilités.

Les doutes planaient déjà depuis de nombreux jours et se sont malheureusement confirmés ce mardi. Alors que le petit monde de la Formule 1 se prépare pour une nouvelle lutte acharnée sur l’asphalte, les dirigeants du championnat ont annoncé que le calendrier 2021 des pilotes allait être légèrement modifié, toujours en raison d’un contexte sanitaire particulièrement agité.

En effet, le bal ne sera pas ouvert à Melbourne comme le veut la tradition, mais bien à Bahreïn. Le GP d’Australie a été repoussé à la date du 21 novembre à cause de la crise sanitaire. Un report qui altère légèrement la fin de saison puisque celle-ci aura lieu une semaine plus tard qu’à l’accoutumée.

A l’image de son homologue australien, le GP de Chine va lui aussi subir le même sort. Cependant, sa nouvelle date n’est pas encore connue. En parallèle, bonne nouvelle pour les amoureux italiens de la discipline avec le retour de la manche d’Imola pour le 18 avril. Le week-end du 2 mai est conservé pour une course qui sera annoncée prochainement.

« Le début de l’année a été chargé pour la Formule 1 et nous sommes heureux de confirmer que le nombre de courses prévu pour la saison reste inchangé », annonce Stefano Domenicali, PDG de la F1. « La pandémie mondiale n’a pas encore permis à la vie de reprendre son cours normal, mais nous avons montré en 2020 pouvoir courir en sécurité en étant le premier sport international à faire son retour. Nous avons l’expérience et les plans nécessaires pour réaliser notre saison. »

« C’est une excellente nouvelle que nous ayons déjà été capables de trouver un accord pour une date de report du Grand Prix d’Australie en novembre et nous continuons à travailler avec nos collègues chinois afin de trouver une solution pour y courir en 2021 si quelque chose change. Nous sommes ravis d’annoncer qu’Imola sera de nouveau au programme pour la saison 2021 et savons que nos fans attendront avec impatience le retour de la Formule 1 après la trêve hivernale et notre nouvelle manche d’ouverture à Bahreïn. Bien sûr, la situation du virus continue d’évoluer, mais nous avons l’expérience de la saison dernière avec tous nos partenaires et promoteurs pour nous adapter en toute sécurité en 2021. »

À cet instant, les promoteurs de la F1 n’ont pas donné d’information supplémentaire concernant les essais hivernaux, dont la date et le lieu ne sont pas fixés bien que le paddock soit à priori favorable à une tenue de ces trois journées sur le circuit de Sakhir. Affaire à suivre.