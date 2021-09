Pas de changement à venir du côté d’Aston Martin. L’écurie de Formule 1 a annoncé ce jeudi que ses deux pilotes Sebastian Vettel et Lance Stroll resteraient alignés en 2022.

« On a fait de gros progrès ces derniers mois et Lance et Sebastian ont réalisé d’excellentes performances. En 2022, nous continuerons avec ce mélange de jeunesse et d’expérience. », a déclaré le propriétaire de l’écurie, Lawrence Stroll, alors qu’Aston Martin occupe pour l’heure la 7e place du championnat.

« J’ai hâte de découvrir la nouvelle génération de F1. Elle semble très différente avec de nouvelles régulations techniques et des voitures qui peuvent se suivre de plus près qu’actuellement. Plus de courses excitantes seront bénéfiques pour les pilotes. », a quant à lui confié Sebastian Vettel, alors que la nouvelle réglementation de la Formule 1 entrera en vigueur.