Sebastian Vettel est revenu sur son passage chez Ferrari. Le pilote allemand assure partir de l’écurie italienne sans regrets.

“Je ne pense pas que j’aurai des regrets en regardant en arrière. Même s’il est vrai que j’ai échoué dans la mission que je m’étais donnée : devenir champion du monde avec Ferrari. Je n’y suis pas parvenu. De ce point de vue là, c’est un échec. Il y a des choses que j’aurais dû mieux faire, des choses que j’aurais dû voir plus tôt, des combats que je n’aurais pas dû mener. Mais tout ce qui s’est passé m’a amené où je suis aujourd’hui”, a indiqué le pilote Ferrari.

Avant d’ajouter : “Ces combats ne méritaient sans doute pas d’être menés. Mais cela fait partie de ma nature, et je pense que parfois, j’avais raison dans certaines de ces petites batailles. C’est ainsi que vous grandissez et apprenez. Si je suis juste et honnête, j’ai échoué. Est-ce qu’il y a des raisons à cet échec ? Probablement oui, mais je ne veux pas m’en servir comme excuse. Le plus important pour moi est de partir sans avoir de regrets. Je suis heureux d’avancer…