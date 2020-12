Romain Grosjean a donné de ses nouvelles ce mercredi après avoir quitté l’hôpital militaire de Bahreïn, où il était depuis son accident durant le GP de Bahreïn de dimanche. Bien que brulé aux mains, le pilote français n’a qu’un seul objectif : pouvoir rouler au GP d’Abu Dhabi.

« J’ai la main gauche bien abîmée, la main droite va plutôt bien, une entorse à la cheville gauche et le genou gauche enflé, mais ça n’est pas une

grande inquiétude. La douleur est très supportable, je suis au paracétamol », a déclaré Romain Grosjean lors d’une interview accordée à l’AFP.

Le pilote de chez Haas a quitté l’hôpital un peu plus tôt dans la journée (10h30 heure locale), mais devra suivre un « traitement privé pour ses brûlures subies au dos des mains« . « La priorité est de soigner mes mains pour essayer d’être au GP d’Abou Dhabi (le 13 décembre, ndlr) mais aussi pour les 50 ou 55 ans qu’il me reste » a-t-il continué. « J’ai besoin de remonter dans la voiture pour savoir où j’en suis, ce que

je suis capable de faire, si j’ai encore envie, si la passion est encore là et si je n’ai pas peur« , explique le pilote, âgé de 34 ans. « J’ai dit à mes

proches: désolé, c’est violent d’entendre ça mais faut que vous compreniez que j’en ai besoin. »

Forfait ce week-end pour le GP de Sakhir, Romain Grosjean sera remplacé par le pilote d’essais et de réserve de Haas, le Brésilien Pietro Fittipaldi.