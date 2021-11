Ca y est on connait les 20 pilotes qui seront au volant d’une Formule 1 la saison prochaine. A noter, le changement complet de l’écurie Alfa Romeo.

Avec l’annonce de l’éviction d’Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo, remplacé par le premier pilote chinois de l’histoire Guanyu Zhou, tous les baquets pour la saison 2022 de Formule 1 ont été distribués. Parmi les gros mouvements, on note l’arrivée de George Russel chez Mercedes, qui remplace Valtteri Bottas qui a lui signé chez Alfa Romeo. Sinon aucun changement chez les grosses écuries du plateau : McLaren, Ferrari et Red Bull conservent leurs deux pilotes de 2021. Les Français restent aussi au volant de la même monoplace : Pierre Gasly chez Alpha Tauri et Esteban Ocon chez Alpine.

La grille complète de 2022

Alfa Romeo : Valtteri Bottas (FIN), Guanyu Zhou (CHN).

Alpha Tauri : Pierre Gasly (FRA), Yuki Tsunoda (JAP).

Alpine : Fernando Alonso (ESP), Esteban Ocon (FRA).

Aston Martin : Sebastian Vettel (ALL), Lance Stroll (CAN).

Ferrari : Charles Leclerc (MON), Carlos Sainz Jr (ESP).

Haas : Nikita Mazepin (RUS), Mick Schumacher (ALL).

McLaren : Lando Norris (GBR), Daniel Ricciardo (AUS).

Mercedes : Lewis Hamilton (GBR), George Russell (GBR).

Red Bull : Max Verstappen (PBS), Sergio Perez (MEX).

Williams : Nicholas Latifi (CAN), Alex Albon (THA).