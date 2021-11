Le pilote chinois qui concourrait en Formule 2 cette année découvrira la catégorie reine l’année prochaine. Il remplacera Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo.

C’est historique. Guanyu Zhou, deuxième au championnat du monde de Formule 2 cette année, remplacera Antonio Giovinazzi au volant de l’Alfa Romeo. Le pilote chinois sera donc coéquipier de Valtteri Bottas la saison prochaine. « Être le tout premier pilote chinois (titulaire) en Formule 1 est une percée dans l’histoire du sport automobile chinois. Je sais que beaucoup d’espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je prendrai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir davantage« , affirme Zhou. Le Chinois âgé de seulement 22 ans est aussi une formidable outil marketing pour la marque italienne mais aussi pour la Formule 1. « Cette nouvelle est fantastique pour le sport et les millions de passionnés chinois qui ont maintenant un héros local à encourager toute l’année« , a commenté Stefano Domenicali, PDG de la F1.

C’est désormais la fin du mercato en Formule 1 puisque tous les baquets pour la saison 2022 sont attribués. Par conséquent, Antonio Giovanizzi pilotera en Formule E l’année prochaine avec l’équipe Dragon-Penske, comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux mardi. Le pilote italien a notamment évoqué l’univers du sport mécanique : « la F1, c’est l’émotion, le talent, les voitures, le risque, la vitesse. Mais quand l’argent

est roi, elle peut être impitoyable. »