Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner est revenu sur le début de saison du championnat du monde de Formule 1 et il pense que le meilleur est à venir pour l’écurie.

Le directeur de Red Bull s’est confié sur la saison de Red Bull qui travaille actuellement dans le développement de la RB18 et il pense que l’équipe va dans la bonne direction. « Je pense qu’ils [Ferrari] ont commencé ce projet beaucoup plus tôt que nous, donc dans une certaine mesure nous rattrapons notre retard. Mais le fait que nous rattrapions notre retard en étant la deuxième équipe la plus rapide est encourageant. Nous commençons à comprendre certains de nos problèmes que nous avons. » A déclaré Christian Horner.

Avant de poursuivre : « Je pense que tout cela fait partie du développement et de l’évolution de ces voitures. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur les pneus et les performances de la voiture, cela vous donne une direction dans le développement. Je pense qu’au cours des premières courses nous avons eu une très bonne direction dans le développement pour le reste de la saison. » A terminé le boss de Red Bull.