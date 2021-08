Takuma Sato, ancien pilote et double vainqueur de l’Indy 500, le Japonais est revenu sur son compatriote Yuki Tsunoda qui dispute le championnat du monde avec l’écurie AlphaTauri.

Selon Sato, Tsunoda possède des qualités rares et il a tout pour devenir un très bon pilote à l’avenir. Il en a profité pour lui rendre un bel hommage. « AlphaTauri sait de quoi Yuki est capable mais de l’extérieur, il est très difficile d’émettre un jugement juste. En tous cas, je crois qu’il a tout pour réussir et connaitre le succès en F1. Il a juste besoin d’avoir plus d’expérience. A mon époque, nous avions des essais hivernaux presque chaque semaine. Nous faisions même appel à un troisième pilote parce que c’était trop fatiguant pour nous. Malheureusement, les pilotes d’aujourd’hui n’ont plus la possibilité de tester à leur guise, » conclut-t-il après avoir été interrogé dans le podcast In The Fast Lane.