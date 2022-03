Le Danois Kevin Magnussen, rappelé in extremis par Haas pour disputer la saison 2022, a surpris en signant le meilleur chrono du deuxième jour des seconds essais hivernaux de Formule 1 sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, vendredi.

La performance du remplaçant du Russe Nikita Mazepin, évincé suite à l’invasion de l’Ukraine, est toutefois à prendre avec des pincettes : son temps a été réalisé après 19h00 locales (17h00 françaises) dans une fraîcheur plus favorable à la vitesse. La concurrence était déjà rentrée au garage, Haas ayant obtenu l’autorisation de rouler plus tard pour rattraper sa matinée manquée jeudi à cause d’un retard d’acheminement de son fret. Du côté de McLaren, le Britannique Lando Norris remplaçait de nouveau l’Australien Daniel Ricciardo, malade mais qui devrait reprendre le volant samedi.

Ces essais se poursuivent une dernière journée, avant le premier Grand Prix de la saison sur le même circuit la semaine prochaine. Montmelo, près de Barcelone, a accueilli une première session de tests du 23 au 25 février, dominés par Mercedes devant Red Bull.

Classement à l’issue de la deuxième journée sur trois :

Kevin Magnussen (DEN/Haas) 1:33.207 (60 tours)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:33.532 (60)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.011 (86)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:34.064 (70)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.141 (47)

Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:34.276 (111)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.366 (54)

Lando Norris (GBR/McLaren) 1:34.609 (60)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:36.020 (46)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:36.802 (120)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:36.987 (25)

Mick Schumacher (GER/Haas) 1:37.846 (23)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:38.585 (67)

Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:39.845 (12)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:39.984 (48)