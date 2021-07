La Formule 1 a présenté jeudi à Silverstone un modèle grandeur nature de la nouvelle monoplace qu’utiliseront les écuries dès 2022, année de l’entrée en vigueur d’une réglementation présentée comme révolutionnaire par la discipline.

Certes la monoplace dévoilée avant le Grand Prix de Grande-Bretagne n’est qu’une maquette et chaque écurie développe en interne son prototype. Mais les grandes lignes sont là : des voitures simplifiées à l’aérodynamisme retravaillé pour permettre plus de dépassements et d’équité entre les pilotes. Les principaux changements sont à voir du côté du fond plat mais aussi des ailerons avant, plus simple et plus large, et arrière, qui semble monté plus haut. Les pneus Pirelli changeront aussi en 2022 et seront désormais de 18 pouces contre 13 actuellement.

Grâce à la réglementation et à la monoplace, « 2022 créera les conditions pour des batailles plus serrées et plus de courses roue à roue », annonce le directeur sportif de la F1, Ross Brawn. « L’effet combiné de la nouvelle réglementation aérodynamique et des règles financières, avec le plafond budgétaire (déjà en vigueur avec 120 millions d’euros maximum par écurie en 2021, NDLR), créera les conditions d’un championnat plus équilibré et permettra de combler les écarts sur la grille », promet-il.