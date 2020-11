Les Grand Prix de Formule 1 qui doivent se disputer à Bahreïn n’accepteront finalement pas de spectateurs en raisons de la crise sanitaire ont indiqué ce samedi les organisateurs.

Deux Grand Prix sont prévus sur le circuit de Sakhir. Le premier est celui de Bahreïn le 29 novembre et le second est celui de Sakhir le 6 décembre. « Cette décision a été prise en raison de la situation actuelle sur le front de la pandémie mondiale du Covid-19, après des discussion entre les responsables du circuit et le gouvernement de Bahreïn« , est-il écrit dans le communiqué. « Il y aura toutefois un nombre limité de places dans les tribunes réservées pour les familles de membres des services sanitaires et de secours en reconnaissance de leur contribution à la lutte contre la pandémie dans le royaume. »

Il reste quatre épreuves dans le championnat du monde de F1 à savoir le GP de Turquie le 15 novembre, ceux de Bahreïn et de Sakhir puis celui

d’Abou Dhabi le 13 décembre.