Le patron de l’écurie Ferrari, Mattia Binotto, a évoqué l’arrivée de Mick Schumacher en Formule 1 à partir de la saison prochaine.

“Je pense que ce sera très difficile pour lui au début. Si je regarde son expérience passée en F2 et en F3, normalement, il fait de son mieux lors de la deuxième saison et non de la première. Je pense que Mick, de la façon dont il s’est développé, apprend beaucoup dans la première saison et devient très fort dans la seconde moitié de la deuxième saison. C’est pourquoi je pense qu’avoir deux saisons solides dans la même équipe seront importantes pour lui. Mais déjà dans la seconde, je m’attendrai à voir des progrès par rapport à la première. (…) Pour moi, Mick doit prouver qu’il est très fort en rythme de course, un pilote fiable capable d’amener sa voiture au drapeau à damier et dans la meilleure position possible à la fin d’un Grand Prix”, a indiqué Mattia Binotto dans L’Equipe.