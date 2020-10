Prévu le 15 novembre prochain, le Grand Prix de Formule 1 de Turquie sera à huis clos.

Si l’organisation souhaitait le retour du public sur son Grand Prix, elle sest finalement ravisée et confirme que le prochain Grand Prix de Turquie se disputera à huis clos. Le but, éviter un maximum la propagation du virus qui touche encore et toujours nos vies.

“La course en question se tiendra sans public sur décision du conseil de la

santé d’Istanbul qui s’est réuni lundi matin”, a annoncé le gouvernorat d’Istanbul dans un communiqué. Une décision prise au vu des chiffres et des nombreux cas (325 000 pour 8400 décès) de coronavirus qui touchent la Turquie.

Accueillir 100 000 spectateurs était sans doute trop ambitieux… Les organisateurs du GP de Turquie doivent revoir leurs plans ⤵️#F1 | #TurkishGPhttps://t.co/MqxuAgjPAG — Motorsport France (@Motorsport_FR) October 5, 2020