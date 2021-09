Pour l’expérimenté Fernando Alonso, Max Verstappen fait office de grand favori pour le titre de champion de Formule 1 cette saison.

Dans une interview accordée au site RacingNews365, Fernando Alonso (Alpine) a donné son avis sur l’écurie Red Bull et sa vedette, Max Verstappen. L’Espagnol explique notamment qu’il n’aimerait pas rejoindre Red Bull à cause du niveau actuel du Néerlandais, qu’il place comme le meilleur pilote du moment.

« Pour le moment, Verstappen est le seul avec qui je ne serais pas heureux de courir. J’ai beaucoup de respect pour Max. Donc, pour le moment, dans l’environnement Red Bull, avec son expérience, je ne pense pas que beaucoup de pilotes puissent arriver dans l’équipe et battre Max. Si vous retirez Verstappen de l’équipe, peut-être que ce nouveau pilote aura une meilleure chance. Je pense qu’il est au sommet, je le considère comme le meilleur sur la grille en ce moment. Son amélioration a été très significative au cours des deux premières années. Il a déjà commencé à un haut niveau, mais, parfois, il a fait quelques accidents, peut-être était-il trop agressif dans certains mouvements. Maintenant, je pense qu’il a atteint un niveau de maturité très élevé et, avec sa vitesse naturelle, il devient très difficile à battre. Je pense donc qu’il est le favori pour cette année et probablement pour les prochaines années. »