C’est un séisme dans le monde de la Formule 1 que l’on apprend ce jeudi. Propriétaire de l’écurie Williams, Claire Williams a annoncé son départ, alors que l’équipe vient de se faire racheter.

Claire Williams va quitter son poste de directrice de l’écurie Formule 1, Williams. Membre de la famille Williams, elle a annoncé la nouvelle ce jeudi, alors qu’un fonds d’investissement américain du nom de Dorliton Capital, vient de racheter les parts.

“Le Grand Prix d’Italie ce weekend à Monza sera la dernière course de

Williams en tant qu’écurie familiale en Formule 1. Après 43 ans et 739 Grand Prix, la famille va quitter la discipline après le récent changement de propriété de l’écurie. Maintenant que l’avenir de l’équipe est assuré, le moment est venu pour nous de quitter le sport. En tant que famille, nous avons toujours accordé la priorité à Williams. Nous avons montré par nos récentes mesures que c’est le bon moment de passer les rênes et de donner aux nouveaux propriétaires l’opportunité de diriger l’équipe à l’avenir”, a indiqué Claire Williams dans un communiqué.

Fondée en 1977 par le père de Claire Williams, Frank, l’écurie est en difficulté depuis de nombreuses années en F1 et ce rachat doit devenir un tremplin pour l’avenir.