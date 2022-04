Habitué aux dernières places ces dernières années, l’écurie Haas semble avoir relevé le niveau cette saison et rêve désormais d’un podium avec son pilote vedette : Kévin Magnussen.

« C’est certainement un rêve. J’y pense beaucoup ! Nous sommes dans la bataille pour être la meilleure équipe après les trois premières [Ferrari, Red Bull et Mercedes, ndlr]. Si c’est le cas, on est la septième voiture sur la grille, si tout est normal. Il suffit que quelques voitures aient des problèmes pour faire un podium. Parfois, Mercedes – au moins en ce début de saison – a l’air de ne pas être si loin devant nous. Il n’y a pas besoin d’une chance énorme. Je ne pense pas que nous puissions monter sur le podium grâce au rythme pur, mais l’an dernier en particulier, nous avons vu beaucoup d’équipes monter sur le podium sans être des habituées. Je pense qu’il n’est pas complètement irréaliste d’en rêver. Je ne pense pas que l’on puisse attendre ça, car nous ne sommes pas assez rapides pour y arriver grâce au rythme pur, mais j’en rêve et je mets mon argent là-dessus« , a déclaré Kévin Magnussen dans des propos accordés au podcast Beyond The Grid.