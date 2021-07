Sur le mythique circuit de Silverstone, Lewis Hamilton a totalement relancé le championnat du monde des pilotes ce dimanche après-midi. Victorieux sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, il a toutefois vécu une journée mouvementée et l’accident avec son rival au championnat est dans toutes les têtes.

Au début de la course, le pilote Mercedes a eu un violent accrochage avec Max Verstappen et ce dernier a subi une sortie de route l’obligeant à abandonner la course ainsi qu’à regagner l’hôpital. Un accident important même si le pilote de Red Bull a ensuite rassuré sur son état de forme. Après la course, Lewis Hamilton est revenu sur cet événement et a manqué de sportivité au moment d’évoquer cela. Il ne souhaite pas s’excuser pour autant, au grand désarroi de Verstappen et l’équipe Red Bull.

« Honnêtement non. Je n’ai rien à dire à Christian (Horner, patron Red Bull), si ce n’est que la victoire n’est pas vaine. Je n’ai pas vraiment vu les images, j’en ai vu un extrait rapide quand je suis retourné au garage, mais je vais avoir le temps de le faire et d’y réfléchir. Mais de mon point de vue pour l’instant, je ne pense pas avoir de raison de m’excuser pour quoi que ce soit. J’ai entendu que Max était à l’hôpital et cela m’inquiète clairement. Personne parmi nous ne veut que l’un d’entre nous se blesse un jour, ça n’a jamais été mon intention évidemment. Donc j’espère vraiment qu’il va bien. Je l’appellerai après. Il est important pour nous tous de prendre du recul car les émotions sont fortes. »

Une conduite limite de Verstappen

Il va même plus loin en pointant quelque peu du doigt l’attitude de son rival et sa conduite agressive. « Quand j’étais plus jeune, j’étais probablement aussi agressif – peut-être pas autant que Max, mais assez agressif tout de même. Je suis beaucoup plus âgé maintenant et je sais que le championnat est un marathon, pas un sprint, donc j’ai une meilleure vision de la façon dont j’aborde ma course. Mais c’est une vraie bataille et je pense que cette année, il a été très agressif et, la plupart du temps, j’ai dû céder et éviter les incidents avec lui pour rester en vie et me battre plus tard dans la course. Comme vous l’avez vu samedi pendant la course sprint, une fois qu’il est en tête, il est trop rapide, donc quand une opportunité se présente, je dois la saisir – c’est ce que nous faisons, nous faisons la course. » Des propos tenus par le champion du monde parfois limite mais chacun se fera son propre avis. En tout cas, la guerre est déclarée entre les deux pilotes et Max Verstappen aura à coeur de reprendre les commandes dès le prochain Grand prix qui aura lieu à Budapest le 1er août.