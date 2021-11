Le patron de Mercedes Toto Wolff n’exclut pas de favoriser Lewis Hamilton au détriment de son équipier Valtteri Bottas, en pole position, ce dimanche lors du Grand Prix du Mexique.

« Je suis un compétiteur dans l’âme et je trouve toujours ce genre de décisions décevantes, d’une certaine façon, mais elles sont parfois nécessaires », a déclaré Wolff après les qualifications ce samedi.

« Nous allons d’abord en discuter avec Valtteri et Lewis car ce sont eux que cela concerne et ensuite on verra si la situation nous y oblige pendant la course ».

Un choix stratégique puisque Hamilton est en lutte avec le pilote de chez Red Bull Max Verstappen pour le titre. Le Britannique, 2e, compte 12 points de retard sur son principal rival, à 5 manches de la fin de saison, tandis que Bottas, lui, ne peut plus prétendre au titre de champion du monde.