Alors que Verstappen lui est repassé devant au classement du Championnat du monde, Lewis Hamilton n’accepte pas la défaite. Ce dimanche, à Istanbul, le Britannique a terminé à la 5e position, tandis que son principal concurrent de Red Bull a terminé deuxième derrière Bottas. La faute a une stratégie peu concluante : Hamilton a effectué son unique passage au stand à huit tours de la fin…

« Je ne sais pas vraiment quoi dire à propos de mon arrêt. Si Ocon a réussi à aller au bout, j’aurais pu le faire aussi. Nous travaillons en équipe. J’essaie de l’aider à prendre les meilleures décisions possible, mais on avait un faible niveau d’informations. Et nous avons pris la décision de rentrer au stand. La piste était quasiment sèche dans les derniers tours, et avec des pneus neufs intermédiaires, ils surchauffent immédiatement. Cela explique mes difficultés dans les derniers tours. C’est difficile à avaler mais c’est ainsi. On va apprendre de cette course. »