Spectateur impuissant de l’accident de Romain Grosjean la semaine dernière, le Monégasque Charles Leclerc a bien cru ne jamais revoir son ami.

Interrogé au micro de BBC Sport, la star de Ferrari, Charles Leclerc, a admis avoir pensé au pire en apercevant dans son rétroviseur l’effroyable accident de Romain Grosjean. « J’ai vu l’accident dans mes rétros, j’ai tout de suite su que c’était extrêmement grave et j’ai tout de suite pensé au pire. Je dois être honnête, je n’avais pas beaucoup d’espoir en le voyant la scène seulement dans le reflet et j’étais extrêmement inquiet. Il n’y a pas eu de nouvelles jusqu’à ce que je retourne dans les stands et que je sorte de la voiture pour enfin apprendre qu’il était sain et sauf, ce que j’avais du mal à croire. Surtout quand au neuvième virage, j’ai vu les flammes et sa voiture en morceaux. »

Par chance, le pilote Français a réussi a s’extirper de son véhicule en feu en à peine 30 secondes. Le pilote de l’écurie Haas sera remplacé par le jeune brésilien Pietro Fittipaldi pour le Grand Prix de Sakhir ce week-end, mais il pourrait déjà faire son retour sur les pistes d’Abu Dhabi la semaine suivante, pour prendre part au dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison.