Très critique avec Alexander Albon, Jacques Villeneuve ne pensait pas à une réponse du pilote Red Bull. Pourtant, Alexander Albon a répondu au Champion du monde 1997.

« C’est le deuxième pire pilote que Red Bull ait jamais eu. Il est protégé par la direction de l’équipe grâce à son passeport, mais la vérité est qu’il n’est pas au niveau auquel un pilote Red Bull devrait être. Cela empire alors même qu’ils continuent d’essayer de l’aider ! », avait indiqué Jacques Villeneuve lors de son analyse de la situation.

Quelques jours après cette sortie, Alexander Albon a répondu au Canadien : « Il y a toujours des conversations et des rumeurs mais au final, ça ne va pas changer ce que je fais sur la piste. Je sais que si je me concentre sur l’obtention de bons résultats, ces critiques cesseront ou, au moins, ils parleront moins. Mais ces choses se produisent toujours en F1. Je sais ce que je dois faire et je suis concentré dessus, et c’est ce qui compte pour moi. J’ai encore quatre courses pour montrer à Red Bull ce que je vaux. Il n’y a pas d’ultimatum. »