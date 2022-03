Face aux médias, le géant suédois a fait quelques confidences au sujet de sa retraite… qui approche à grands pas.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que la Suède prépare son match de barrage pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 contre la République Tchèque (jeudi, 20h45), Zlatan Ibrahimovic a évoqué la suite de sa carrière. À désormais 40 ans, le buteur du Milan AC avoue être un peu inquiet à l’idée de prendre sa retraite.

« J’ai cette petite peur : qu’est ce qui va se passer après ? Je sais que j’aurais d’autres possibilités, que je vais avoir beaucoup d’offres. Mais cette adrénaline que j’ai sur la pelouse je ne la trouverai nulle part ailleurs. Donc c’est pour ça que j’ai cette panique. Je vais continuer autant que possible et juste profiter. Vous aussi, profitez-en pendant que je suis sur la pelouse, parce que vous ne verrez rien de comparable. Vous verrez Elanga, je dis ça avec tout le respect, mais vous ne verrez plus Ibrahimovic, donc profitez en tant que vous pourrez. »