Alors que le FC Barcelone est toujours en pourparlers avec les deux stars de Chelsea, les dirigeants catalans préfèreraient signer l’ailier marocain s’ils ne peuvent conclure qu’une seule transaction.

Les désirs de Xavi sont des ordres. Depuis que la légende catalane a pris les rênes des Blaugrana et a souhaité que le club se renforce dans le secteur offensif, il ne passe pas un jour où le Barça n’est pas dans une rumeur transfert. Aujourd’hui, Sport nous apprend que Barcelone est désireux d’ajouter Hakim Ziyech et Timo Werner à son effectif. Les deux attaquants de Chelsea sont en manque de temps de jeu cette année et ne seraient pas contre un nouveau challenge. Selon le média espagnol, le champion d’Europe en titre serait même ouvert à la vente de ses deux stars et indique que l’ailier marocain intéresserait plus le Barça que son homologue allemand. Si Barcelone ne peut conclure qu’une seule des deux transactions le choix des catalans se porterait sur l’ancien joueur de l’Ajax.