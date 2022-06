Zinedine Zidane a vu un Karim Benzema « incroyable » à l’entraînement.

Auteur d’une saison stratopherique, Karim Benzema ne cesse d’impressionner. S’imposant même comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du monde. Interrogé par Téléfoot, Zidane n’a pas caché son admiration pour l’attaquant.

« J’ai eu le grand honneur de pouvoir l’entraîner. Et de le voir, mais pas seulement pendant les matchs. Car ok, pendant les matchs, c’est fantastique et merveilleux. Mais moi, je le voyais tous les jours à l’entraînement et c’était incroyable », s’est souvenu Zidane.

Antonio Cassano : « Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : "Merci Benzema d’avoir joué avec moi." Ronaldo marque et il marquera toujours mais c’est un joueur différent. Benzema est un avant-centre mais c’est aussi un Zidane, c’est un 9, c’est un 10 et un 9 et demi ». pic.twitter.com/lM1SJpWjDN — BeFoot (@_BeFoot) April 11, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !