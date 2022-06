Marco Van Basten n’y est pas allé de main morte ! Le triple Ballon d’Or, dans un entretien accordé à France Football, a pris position. Pour lui, Messi ne fait pas forcément partie des plus grands…

Sans oublier de préciser qu’il pensait également à Ronaldo, Platini ou Zidane, Marco Van Basten a déclaré : «Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre».

Alors, êtes-vous d’accord avec lui ?

