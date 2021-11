Longtemps réticent à l’idée de prendre les rênes d’un club avant de pouvoir prétendre à l’équipe de France, Zinedine Zidane serait désormais ouvert aux négociations avec le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino peut trembler.

Le rêve de la direction parisienne serait de remporter la Ligue des Champions avant d’enchaîner sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une lubie qui serait encore plus impressionnante si le PSG avait à sa tête la légende du football français, Zinedine Zidane. D’abord frileux à cette idée, l’ancien technicien du Real Madrid serait désormais enclin à entamer des négociations. Une information de Foot Mercato qui nous indique que le Français souhaite avant tout succéder à Didier Deschamps chez les Bleus mais qu’avec la victoire en Ligue des Nations plus aucun timing ne peut être entrevu. Zinedine Zidane n’a aucune garantie ce qui le pousserait désormais à s’intéresser au poste détenu par Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. L’Argentin est critiqué depuis plusieurs semaines et voir le PSG changer son meneur d’hommes ne serait pas une surprise. La bonne entente entre Alain Migliaccio et le club de la capitale pourrait être un facteur supplémentaire permettant une telle arrivée.