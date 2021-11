Pisté par de nombreux clubs, Zinedine Zidane pourrait snober l’équipe de France pour une autre sélection en 2022.

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Zinedine Zidane ne devrait cependant pas reprendre les rênes d’un club de sitôt. Dégouté par la pression médiatique qu’il subissait au Real Madrid, le technicien de 49 ans serait plus séduit à l’idée de diriger une sélection nationale. Le choix logique serait de s’installer sur le banc de l’équipe de France au départ de Didier Deschamps, mais à en croire les informations du journaliste Pedro Almeida, Zidane commencerait à avoir des fourmis dans les jambes.

Conscient des opportunités qui pourraient se présenter à lui en 2022, l’ancien coach des Merengues pourrait rejoindre une autre sélection avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le journaliste évoque notamment les postes de Roberto Mancini et Luis Enrique. Le premier devra passer par les barrages pour qualifier l’Italie au Mondial tandis que le second a eu toutes les peines du monde à battre la Suède (1-0) le week-end dernier. De son côté Didier Deschamps a vu les Bleus atomiser le Kazakhstan (8-0) puis battre la Finlande (2-0) et il semble bien parti pour rester en poste au moins jusqu’au début de l’année 2023.