Dans une interview accordée à l’Équipe, Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, a confié n’avoir jamais contacté Zidane Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale.

Depuis le début de saison, le nom de Zinédine Zidane est associé à celui du Paris Saint-Germain. Ce jeudi, Leonardo, directeur sportif parisien, a confié dans les colonnes de l’Équipe, qu’il n’y a jamais eu de contact entre l’ancien entraineur du Real Madrid et les dirigeants du club de la capitale. Le brésilien conforte également l’actuel entraineur, Mauricio Pochettino à son poste au moins jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023.

« Aujourd’hui, il a encore un an de contrat (juin 2023). Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment. On n’a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l’est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué car, avec le temps, tu connais mieux le contexte. Explique Leonardo avant de confier que l’argentin était heureux malgré les périodes difficiles. Oui. Je pense qu’il a peut-être eu des moments de doute, mais il n’a jamais demandé à partir. Il a peut-être eu des périodes difficiles, en février ou mars, il avait eu le Covid. Puis, pendant l’été, il y a eu des rumeurs de départ. Lui dit qu’aucun club ne l’a sollicité et personne ne nous a appelés. »

Ce samedi à 21h, le Paris Saint-Germain sera la pelouse de l’OGC Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 avant de se projeter sur le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid, le 9 mars prochain. Pour rappel, les parisiens se sont imposés, 1-0, lors du match aller au Parc des Princes.