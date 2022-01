Jeudi soir dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a lâché une véritable bombe. Le journaliste a annoncé la venue de Zinedine Zidane sur le banc parisien en 2022 avec Kylian Mbappé sous ses ordres.

Daniel Riolo avait annoncé la venue de Lionel Messi au PSG l’année dernière et il avait vu juste. Hier soir dans l’After Foot, le journaliste RMC a lâché une bombe du même style. « Je vous annonce Zidane au PSG, pour le mois de juin au plus tard. En 2022. Et je n’exclus pas qu’il dirige Mbappé au PSG. Notez-le », a annoncé Daniel Riolo. Selon lui la venue de Zidane sur le banc parisien pourrait convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG pour jouer sous ses ordres. En voilà une annonce qui va faire du bruit en France mais aussi en Espagne et plus particulièrement au Real Madrid où l’attaquant français est attendu l’été prochain.