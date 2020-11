Lors de la remise d’un prix par l’Association égyptienne de football, Mohamed Salah a pris la parole pour un petit discours et révélé au passage le nom des quatre idoles qui l’ont inspiré.

L’attaquant-vedette du FC Liverpool et des Pharaons a ainsi déclaré : « Depuis que je suis enfant, je voulais m’améliorer et devenir meilleur. J’ai été inspiré par beaucoup de joueurs mais surtout par Zidane, Ronaldo Nazario, Luis Figo et Francesco Totti. Quand j’ai joué avec Totti, j’ai senti que j’avais réalisé l’un de mes rêves. »

Rappelons que Mohamed Salah a cotoyé l’Italien Francesco Totti à la Roma, où il évoluait avant d’être recruté par Liverpool. Il n’a en revanche pu fouler les mêmes pelouses que le Français Zinedine Zidane, le Brésilien Ronaldo et le Portugais Luis Figo qui ont raccroché les crampons.