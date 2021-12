La soirée de Ligue des Champions a commencé de la meilleure des manière pour le Paris Saint-Germain avec le succès de ses titis (3-2) face à Bruges. Grâce à ce succès Paris termine premier de son groupe et est directement qualifié pour les huitièmes de finale de Youth League.

Menés 2-0 et réduits à 10 les titis parisiens ont réussi l’exploit de renverser le match. Xavi Simmons réduit l’écart en début de seconde période avant que Warren Zaire Emery n’égalise n’égalise à la 73e. Les deux équipes sont alors à égalité (2-2) et les belges sont à ce moment-là premier du groupe et qualifié directement pour les huitièmes de finale de la Youth League. Mais les Parisiens arrachent la victoire à la 93e et un but signé Wilson Odobert qui profite d’un ballon mal repoussé par le gardien de Bruges suite à une tête de l’intenable Xavi Simons. Le PSG finit donc premier de son groupe et file en huitièmes de finale de la Youth League.