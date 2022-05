Yaya Touré se dirige vers des négociations pour devenir un entraîneur à temps plein à Tottenham Hotspur.

C’est ce qu’indique un récent rapport de l’Evening Standard, qui affirme que l’ancien milieu de terrain de Manchester City est sur le point d’obtenir sa licence A de l’UEFA. Actuellement entraîneur des moins de 18 ans des Spurs, Touré, 38 ans, qui a fait 316 apparitions en Premier League pendant huit ans à l’Etihad, serait désireux de rester dans l’équipe d’Antonio Conte. Touré a commencé sa carrière d’entraîneur en Ukraine et en Russie avant de revenir en Angleterre au début de l’année. Les méthodes d’entraînement de l’Ivoirien auraient impressionné les membres de l’équipe des Spurs, donc avec des discussions sur un poste à temps plein à l’horizon, il sera probable de voir plus de l’ancien milieu de terrain dans et autour de l’équipe première du club.