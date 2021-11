Le XV de France est « une bonne équipe », « en confiance » et « ça va être un grand défi » pour l’Argentine, samedi, au Stade de France, a estimé Juan Martin Fernandez Lobbe, l’entraîneur adjoint des Pumas.

« Ca fait un bon moment qu’ils jouent bien. Ils ont fait une super tournée en Australie: ils on été à deux doigts de gagner la série malgré toutes les absences. Dans la tête de tous les joueurs, la direction et le plan de jeu sont très clairs et ça se voit », a assuré Fernandez Lobbe. Lors de la tournée en Australie, terminée avec une victoire et deux défaites, le sélectionneur Fabien Galthié avait emmené une équipe rajeunie et largement remaniée, avec 22 joueurs sans sélection dans une liste privée des finalistes du Top 14 (La Rochelle et Toulouse). « Malgré tous les changements, l’équipe a joué de la même façon que durant le Tournoi des six nations. Alors je pense qu’avec la carotte du Mondial-2023, tout le monde s’est aligné derrière le même objectif et ça se voit qu’ils sont en confiance, ils ont une bonne équipe et ça va être un grand défi pour nous », a encore expliqué l’ancien troisième ligne de Toulon (2009-2018). Les Bleus affrontent l’Argentine, samedi (21h00) au stade de France, le premier des test-matches de l’automne du XV de France, qui va également recevoir la Géorgie et les All Blacks.

