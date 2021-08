Belle victoire 4 buts à 1 pour les Hammers de West Ham ce soir face aux Foxes de Leicester City. Un joli succès à la maison contre une équipe solide du championnat.

West Ham United – Leicester City 4-1 : superbe match et grande victoire pour les Hammers de West Ham United ce lundi soir à la maison contre Leicester. Les locaux ont trouvé la faille dans cette rencontre avec un but de Pablo Fornals à la 26e minute de jeu avant que Benrahma ne parvienne à doubler la mise à, la 56e minute de jeu. Leicester réagit par son milieu de terrain belge Youri Tielemans à la 69e minute de jeu mais les joueurs de West Ham vont décrocher ce joli succès avec un doublé de son attaquant Michail Antonio aux 80 et 84e minutes.

Au classement, West Ham réalise le début de saison parfait avec deux victoires en deux matchs, alors que Leicester est aujourd’hui 12e avec 3 points.