Miguel Ángel Lotina, proche de Pep Guardiola et coach de Visel Kobe a évoqué la transformation physique du coach de Manchester City. D’après lui, si Guardiola est chauve, c’est à cause de José Mourinho…

« J’ai toujours été chauve, mais nous avons vu comment Guardiola a perdu ses cheveux au fil des années. Quand il a commencé à entraîner Barcelone, j’étais à La Corogne et je me souviens de lui avec des cheveux. Je pense qu’il perdait ses cheveux à cause de Mourinho. On s’arrête là… (rires) », a plaisanté Lotina dans une interview pour Cadena COPE.