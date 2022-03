Frustré par le nouvel échec du PSG en Ligue des champions, Neymar pourrait bien faire sa valise plus rapidement que prévu.

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est longuement revenu sur la défaite du Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des champions face au Real Madrid (3-1). Une remontada que le journaliste a encore du mal à digérer. Comme de nombreux observateurs il prédit du changement à venir au sein du club de la capitale. À commencer par le départ de Neymar, acheté pour un montant record de 222 millions d’euros en 2017.

« Le chantier est immense. Les grandes manœuvres vont reprendre comme d’habitude, Pochettino va partir, Neymar va se faire dégager. Ils ne vont pas garder Neymar. Il est arrivé au bout, plus personne ne peut le voir. Plus personne ne peut le blairer au Brésil, plus personne ne peut le blairer en France. On n’a pas seulement pourri ce joueur, on en a fait un monstre ! Neymar est devenu un monstre qui, en plus, n’est même plus un joueur de foot. Tu te rends compte de ce qu’il représente ? Le plus gros salaire de l’histoire du club, le mec devait t’emmener en haut… Aujourd’hui, ce joueur est détesté partout ! Son attitude, ses caprices, tout ce qu’il fait à côté… Tu ne peux pas être joueur et être détesté à ce point, ça n’existe pas ! Il n’y a jamais eu un joueur aussi détesté que lui. »