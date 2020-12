Cette semaine a été riche en émotions dans le monde du sport. Mais, la rédaction de sport.fr vous propose aujourd’hui, de découvrir les quelques news positives et décalées de ces derniers jours. Agacé, André Villas-Boas voulait en découdre avec un journaliste, Kylian Mbappé ose une coiffure colorée et Cristiano Ronaldo préfère regarder de la boxe ou de l’UFC plutôt que du foot. C’est la semaine insolite !

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les news les plus insolites des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : André Villas-Boas était très tendu ce mercredi, après la défaite de l’OM à Rennes (2-1) lors de la 15e journée de Ligue 1. Furieux contre un journaliste du quotidien régional La Provence, l’entraîneur phocéen était à deux doigts d’en venir aux mains.

OM – Villas-Boas à deux doigts de frapper un journaliste en pleine conférence de presse https://t.co/QOzSV3EMnA pic.twitter.com/tgSWySEYnR — Sport.fr (@FilSport) December 17, 2020

Numéro 2 : Kylian Mbappé ose la couleur ! Le joueur du Paris Saint-Germain, visiblement inspiré par les défis capillaires de Neymar, a changé de coupe de cheveux… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouveauté ne fait pas l’unanimité.

Numéro 3 : on le sait, Cristiano Ronaldo pense foot, respire foot et boit foot. Mais détrompez-vous, la star du Portugal a d’autres centres d’intérêts que le ballon rond. Le quintuple Ballon d’or a expliqué qu’il était un passionné de sports de combat.