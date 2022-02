Pisté depuis plusieurs mois par l’OM, Arturo Vidal aurait annoncé sa volonté de quitter l’Inter Milan en fin de saison.

À la recherche d’un milieu de terrain pour pallier le potentiel départ de Boubacar Kamara en fin de saison, Jorge Sampaoli adorerait attirer Arturo Vidal du côté de l’OM. Un joueur d’expérience (34 ans) que l’Argentin a longtemps côtoyé en sélection chilienne. Dans son édition du jour, Calciomercato assure justement que Vidal souhaite quitter l’Inter Milan cet été afin de retrouver du temps de jeu. Il sera alors libre de tout contrat et Pablo Longoria devra simplement négocier le salaire de l’ancien milieu de la Juventus Turin et du Bayern Munich.

Le média italien précise que le président de l’OM avait déjà tenté d’approcher Vidal cet hiver. En plus de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, Pablo Longoria avait en effet l’intention de recruter le Chilien. Mais Arturo Vidal a repoussé les avances de l’Olympique de Marseille, bien décidé à toucher l’intégralité de son salaire – qui avoisine tout de même les 8,5 millions d’euros par an à l’Inter Milan.