Une nouvelle fois, la rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille revient sur le devant de la table.

Selon le chroniqueur de L’Equipe, Thibaud Vézirian, Marseille serait en vente. Et un homme pousse pour que le club soit vendu dans les prochains mois : Vincent Labrune. Le président de la LFP souhaite voir un Olympique de Marseille fort pour venir rivaliser avec le PSG en championnat et sur la scène européenne. C’est en tout cas les explications de Thibaud Vézirian pour évoquer cette rumeur.

« Tout le monde est au courant dans les hautes sphères de l’OM. Les acheteurs veulent posséder le stade Vélodrome. L’investisseur sera très ambitieux si cela se fait et cela sera très bien pour le foot français, l’OM et ses supporters. Il y a eu de vraies réunions fin de 2020 avec un gros truc, et Vincent Labrune a compris depuis plusieurs semaines que cela serait très bon pour la Ligue 1 mais aussi pour son poste à la LFP que l’OM soit fort. Il pousse dans ce sens… Certains hommes politiques, certains hommes d’affaires qui sont au courant, certains journalistes économiques aussi », a indiqué Thibaud Vézirian dans une vidéo sur Youtube.