Selon Pierre Ménès, les actuels propriétaires de l’ASSE ne vendront pas le club avant la trêve hivernale.

Alors que les négociations avec le prince héritier du Cambodge, Norodom Ravichak, semblaient en bonne voie pour une vente aux alentours de 100 millions d’euros la situation a drastiquement évoluée en quelques semaines. D’autres candidats semblent désormais mieux placé dans la course au rachat des Verts. Dans son blog, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a donné son avis sur la situation, expliquant au passage pourquoi le duo Roland Romeyer – Bernard Caïazzo ne vendra pas son club avant 2022.

« Les deux présidents essayent de vendre, mais assez mollement. On verra si l’avenir me donne raison ou tort, mais je ne suis vraiment pas certain que l’ ASSE soit vendue avant la trêve hivernale. Et je ne suis pas non plus certain de la volonté des deux présidents de vendre dans les conditions actuelles. En tous cas, moi si j’avais de l’argent à investir dans un club en France, ce ne serait certainement pas à l’AS Saint-Étienne. Oui, il y a un beau stade, un public magnifique et un centre d’entraînement, mais au niveau de l’équipe, il y a tout à faire… »