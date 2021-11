Tombeurs de Séville hier, le LOSC a pris un belle option pour la qualification malgré une VAR calamiteuse.

Le LOSC a réussi un « sacré coup » hier en battant le FC Séville (2-1) au terme d’une « sacrée soirée ». Un succès précieux pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui peuvent encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Pour tout dire, j’ai rarement vu ces dernières années Séville aussi faible sur le plan offensif, aussi agressif – souvent inutilement – et manquant autant d’inspiration. Avec ce succès, le LOSC se retrouve à deux matchs de la fin à la deuxième place de sa poule et il faudra battre Salzbourg à Pierre-Mauroy pour commencer à rêver aux huitièmes de finale. Mais pour une équipe qui a remporté son deuxième match de ligue des champions en 17 tentatives, c’est quand même un résultat magnifique », a félicité Pierre Ménès sur son blog.

L’ancien consultant du Canal Football Club s’est aussi attardé sur les deux points noirs de la soirée : la prestation de Thomas Delaney et la VAR. « Delaney a commencé son festival dans sa surface tout d’abord en commettant une faute évidente sur David avec un penalty inexplicablement non sifflé par l’arbitre et non corrigé par la VAR. Alors je ne sais pas si le dénommé Delaney s’est cru intouchable mais lorsqu’il a mis une gifle à Bamba dans la surface, cette fois les mecs de la VAR se sont réveillés et ont donné un penalty transformé par David. »