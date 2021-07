Pour Hervé Penot, consultant pour L’Equipe, Varane fait un excellent choix en signant à Manchester United.

« En face, il y a de la concurrence. Pour lui ce serait magnifique. Il va découvrir autre chose, un nouveau championnat et une nouvelle manière de jouer. Il va peut-être être mis plus en difficulté sur les impacts parce que ça ne joue pas tout à fait de la même manière. Mais c’est génial pour lui. Je pense que c’est un super choix. Il va se régénérer et arriver avec un peu d’inquiétude », a indiqué le chroniqueur de L’Equipe.