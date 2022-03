La grande braderie de Lille aura bien lieu cet été avec de nombreux départs en perspective. Une des plus grandes valeurs marchandes du LOSC, Renato Sanches devrait rapporter un joli pactole aux Dogues.

Débarqué en juillet 2019 pour la modique somme de 20 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, Renato Sanches a fait passer un cap au LOSC en termes d’image pendant que lui, dans le même temps, redorer son blason et retrouver son statut de pépite en devenir. A 24 ans, le Portugais semble avoir trouvé une certaine maturité tant mentalement que sportivement pour trouver une certaine continuité. Sous le feux des projecteurs, il attise l’intérêt de nombreuses écuries à travers l’Europe dont celui du Milan AC qui en fait sa priorité absolue.

Selon les informations du Corriere della Sera, le Milan AC s’active en coulisses pour s’adjuger les services de Renato Sanches. Le Portugais est ciblé comme étant le successeur idéal de Franck Kessié, sur le départ direction le FC Barcelone. Pour pallier ce départ compromettant, la direction du club lombard et notamment Paolo Maldini ont coché le nom de Renato Sanches. Il est la priorité du Milan qui serait prêt à le recruter à n’importe quel prix. Des termes qui devraient titiller l’intérêt d’Olivier Létang et de la direction du LOSC qui pourrait ainsi faire monter les enchères et récupérer une somme conséquente.