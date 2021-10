Considéré comme l’une des plus grandes pépites au Pays-Bays, Mohamed Ihattaren a été l’une des recrues de la Juventus Turin cet été. Prêté à la Sampdoria de Gênes, le Néerlandais s’est enfui et est désormais introuvable.

Débarqué à Turin pour 5,5 millions d’euros après de belles saisons en Eredivisie sous les couleurs du PSV Eindhoven, Mohamed Ihattaren a ensuite été prêté à la Sampdoria de Gênes pour y faire ses gammes et s’adapter à la Serie A. A l’heure actuelle, le jeune de 19 ans n’a pas disputé la moindre rencontre. Arrivé en surpoids, le Néerlandais n’était pas en condition pour reprendre correctement la saison mais la Samp a tout fait pour l’intégrer au groupe. Un échec total pour l’écurie italienne. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu offensif a quitté le club et l’Italie le 12 octobre dernier pour « raisons familiales ». Depuis, le joueur a disparu et n’a donné aucune nouvelle. Il n’a pas été retrouvé chez lui, à Utrecht, contrairement à ce qu’il avait affirmé à son club. Le mystère s’épaissit jour après jour.